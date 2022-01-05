تيمنا باسم العاهل السعودي.. تفاعل على إعلان الفنان محمد عبده تسمية ابنه سلمان

2022/01/05 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان السعودي، محمد عبده، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عقب إعلانه تسمية مولوده الجديد، سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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