العراق يستحوذ على حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة

2022/01/05 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة.

وذكر وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 ".

وأضاف البيان، أن "حقل غرب القرنة يعد أحد الحقول العملاقة ".

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