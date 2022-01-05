هيئة الجمارك: تريليون دينار ايراداتنا خلال العام 2021

2022/01/05 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأربعاء عن ارتفاع إيراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% عن العام 2020.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن إيراداتها بلغت للعام 2021 بلغت 1.01 تريليون دينار بينما كانت 863.1 مليار دينار في العام 2020.

وأكدت، أنها ماضية بمضاعفة الجهود لرفع الإيرادات الى اضعاف المبالغ المتحققة من خلال الخطة المعدة لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية.

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