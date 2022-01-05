شركة النفط الوطنية تقرر الاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1

2022/01/05 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بمدينة البصرة.

وكانت شركة اكسون موبيل، قررت بيع حصتها في الحقل البالغة 32.7٪، وأجرت مفاوضات مع شركات صينية، ولكن العراق رفض بيع الحصة إلى أي شركة اجنبية.

وكشف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 الذي يعد احد الحقول العملاقة .

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