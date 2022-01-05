مجلس الوزراء يوافق على قيام النفط بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

2022/01/05 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق مجلس الوزراء العراقي، على قيام وزارة النفط بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 …

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