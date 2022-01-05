2022/01/05 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج اليوم: معاناة النازحين في برد الشتاء

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