الكمارك: إيراداتنا ارتفعت في العام الماضي 15% مقارنة بعام 2020

2022/01/05 | 14:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع ايراداتها بنسبة 15% مقارنة بعام 2020.وقالت الهيئة في بيان، إن “ايراداتها المتحققة لعام 2021 ارتفعت بنسبة 15% عن عام 2020 حيث بلغت لهذا العام 2021 (1001413859817) ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار بينما كان ايراد 2020 (863161392512) […]

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