2022/01/05 | 14:18 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع ايراداتها بنسبة 15% مقارنة بعام 2020.
وقالت الهيئة في بيان، إن “ايراداتها المتحققة لعام 2021 ارتفعت بنسبة 15% عن عام 2020 حيث بلغت لهذا العام 2021 (1001413859817) ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار بينما كان ايراد 2020 (863161392512) […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إيراداتنا ارتفعت في العام الماضي 15% مقارنة بعام 2020) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة في بيان، إن “ايراداتها المتحققة لعام 2021 ارتفعت بنسبة 15% عن عام 2020 حيث بلغت لهذا العام 2021 (1001413859817) ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار بينما كان ايراد 2020 (863161392512) […]
ظهرت المقالة الكمارك: إيراداتنا ارتفعت في العام الماضي 15% مقارنة بعام 2020 أولاً على الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إيراداتنا ارتفعت في العام الماضي 15% مقارنة بعام 2020) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: إيراداتنا ارتفعت في العام الماضي 15% مقارنة بعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).