2022/01/05 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة "اكسون موبيل" بحقل غرب القرنة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لوزارة النفط، تلقى "ناس" نسخة، (5 كانون الثاني 2022)، نقلاً عن الوزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل قوله ان "مجلس الوزراء قد وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 الذي يعد احد الحقول العملاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على استحواذ شركة النفط على حصة ’إكسون موبيل’ في حقل عملاق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على استحواذ شركة النفط على حصة ’إكسون موبيل’ في حقل عملاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).