صلاح يقدم وعدا للجماهير المصرية قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

2022/01/05 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعدا للجماهير المصرية قبل مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “الطريق مش سهل..



بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس..



خليكوا في ظهرنا..



شجع مصر”.

ويأتي ذلك تزامناً مع انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في النهائيات القارية.

يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبات نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة أولى مبارياتهم بالبطولة أمام المنتخب النيجيري في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد النني لاعب آرسنال ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، انضموا إلى مران منتخب مصر، أمس الثلاثاء، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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