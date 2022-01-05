2022/01/05 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: من غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:28

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