رسميًا.. “الكاف” يحسم مصير الحضور الجماهيري في أمم إفريقيا

2022/01/05 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا، اليوم الأربعاء، موقف الجماهير من حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي إنه سيتم السماح بحضور 80% من سعة الملاعب في المباريات التي يكون منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أحد طرفيها، بينما تقام باقي المباريات بحضور 60% من سعة الملاعب.

الجدير بالذكر أن الغموض أحاط بأمم أفريقيا، ومدى إقامتها في موعدها من عدمه، قبل أن يتم اتخاذ القرار رسمياً بلعبها في المواعيد المحددة دون تعديلات..

يذكر أن صفوف منتخب مصر اكتملت اليوم في معسكره التحضيري لأمم أفريقيا، بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

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