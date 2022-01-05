الأمن الوطني يلقي القبض على متاجر بالذهب المزيف في نينوى

2022/01/05 | 14:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على شخص يتاجر بالذهب المزيف في محافظة نينوى.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من القاء القبض على شخص يتاجر بالذهب المزيف وبحوزته نحو 6 كغم ونصف يروم بيعها …

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