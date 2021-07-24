بعد موقف الكونغرس.. الكاظمي يعلق على استهداف المعسكرات

2022/01/05 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بمتابعة القضايا التي تتعلق بـ "التهم الكيدية"، مؤكدا ان عمليات استهداف المعسكرات العراقية من شانها تعكير الامن والاستقرار.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، (5 كانون الثاني 2022)، انه "كان لدي لقاء مع امرأة عراقية من مدينة تلعفر هي أم لسبعة شهداء، وأقارب لشهداء آخرين قضوا في زمن النظام السابق، وأيضاً ما بعد عام 2003 من قبل الإرهاب وعصابات داعش، علينا أن نتوقف عند هذه القصص لذوي الضحايا التي تنطوي على الكثير من الألم والصبر".

واكد الكاظمي، "انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".

وتابع، "للأسف هناك بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار".

واشار الى ان "هناك عراقيون قضوا سنوات في السجون؛ بسبب تهم كيدية، وقد زرت عددا منها، ورأيت العديد من هذه الحالات"، قائلا، "سأقوم بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه أنها تنطوي على تهم كيدية".

واكد ان "ما حدث في ناحية جبلة بمحافظة بابل أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية؛ وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".

واوضح الكاظمي، انه "وجهنا جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا "نحن ضحايا الدكتاتور الظالم، ومن غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية".

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