الكمارك: 2021 عاما استثنائيا قفزت به ايراداتنا 15% عن 2020

2022/01/05 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ارتفاع ايراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% عن عام 2020.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ايراداتها لعام 2021 بلغت (1001413859817) ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار بينما كان ايراد 2020 (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليار ومائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ".

واضاف البيان، ان "توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي بعد تسنمه المنصب كانت لها الاثر الكبير في ارتفاع ايراداتها في اغلب مراكزها الكمركية حيث سجلت قفزة نوعية لعام 2021 بزيادة بلغت 15% عن عام 2020 رغم قصر المدة التي تسنم فيها المدير العام رئاسة الهيئة ".واشار الى انه، "بعد تسنم مديرها العام تم اعادة النظر في جميع فروقات الرسم الكمركية على الشركات والتي تم استيفاء الجزء الكبير منها وكذلك التأكيد والمتابعة المستمرة على سلامة اجراء الكشف الدقيق على الارساليات الواردة للبلد مما ادى الى تحقيق ايرادات عالية".

ولفت الهيئة الى، انها "ماضية بمضاعفة الجهود لرفع الأيرادات الى اضعاف المبالغ المتحققة من خلال الخطة المعدة لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية ."

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