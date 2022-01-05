البورصة تختتم تداولات الأسبوع مرتفعة

2022/01/05 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة، في ختام تداولها الأسبوعي، مرتفعة بنسبة 0.12٪، اذ اغلق المؤشر الأسعار عند النقطة 567.16.

وتداولات البورصة، 808.1 مليون سهم، بقيمة 896.4 مليون دينار من خلال ابرام 533 صفقة.

وبلغت الأسهم المشترات من قبل المستثمرين غير العراقيين 2 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار، بينما الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين بلغت 3 ملايين سهم بقيمة 8 ملايين دينار.

والشركات الأكثر ربحية في تداولات اليوم، هي العراقية للاعمال الهندسية 9.97٪ والمعدنية والدراجات 9.8٪ بينما الشركات الأكثر خسار هي مصرف العطاء الإسلامي – 10.53٪.

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