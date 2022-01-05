2022/01/05 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _GNOXgRGrvY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمات دولية ومديرية بلدية زاخو تنفذ مشروع النقد مقابل العمل للحد من بطالة الشباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمات دولية ومديرية بلدية زاخو تنفذ مشروع النقد مقابل العمل للحد من بطالة الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).