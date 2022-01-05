الكاظمي: التصرفات العبثية وإستهداف المعسكرات يعكر صفو الأمن والاستقرار

2022/01/05 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان التصرفات العبثية، واستهداف المعسكرات العراقية بالصواريخ، يعكر صفو الأمن والاستقرار، فيما أشار الى عراقيين ابرياء قضوا سنوات في السجون؛ بسبب تهم كيدية.أهمّ ما تحدّث به الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأربعاء: 🔵 كان لدي لقاء مع امرأة عراقية من مدينة …

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