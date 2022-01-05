2022/01/05 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، مجدداً انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، عقب عدة هجمات استهدفت مواقع تحوي مستشارين أميركيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تصرفات عبثية".. الكاظمي يندد باستهداف معسكرات عراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تصرفات عبثية".. الكاظمي يندد باستهداف معسكرات عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).