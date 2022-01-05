اتحاد كرة القدم العراقي يوافق على مشاركة الأولمبي في بطولة دبي

2022/01/05 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، على مشاركة الأولمبي في بطولة دبي.

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وذكر المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2022)، أن "الاتحاد وافق على مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة دبي الدولية للمنتخباتِ دون سن 23٣ في شهر آذار المقبل استعداداً لتصفيات آسيا".

وأشار الموسوي إلى "الدورَ الكبير الذي بذله وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، في حل أزمةِ النقل التلفزيوني وتعاون شبكة الإعلام العراقي وشركةِ الأضواء لإنهاء الأزمةِ بنقل المباريات".

وقال أيضا إنّ "تم حسم تسميةِ المدربين المساعدين (أحمد صلاح ورزاق فرحان) لانضمامهما إلى الطاقم الفني للمنتخبِ الوطني بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش".

كما أشار إلى "مسؤوليةِ الفريق المُضيف للمباراة فيما يخص بيع تذاكر الدخول وتوفير الأمور اللوجستية".

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