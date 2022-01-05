باريس تدعو الأوروبيين إلى “تنسيق وثيق” في المفاوضات مع روسيا

2022/01/05 | 15:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت فرنسا الأربعاء الأوروبيين إلى “تنسيق وثيق” فيما بينهم، في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا.وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عقب مشاورات مع نظرائه الألماني والإيطالي والبولندي وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على … Readmore

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