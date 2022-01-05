ميسي في طريقه إلى باريس

2022/01/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةينتظر وصول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس مساء اليوم الأربعاء، بعد رؤيته بمطار روساريو برفقة زوجته أنطونيلا روكوزو، وفقا لما تناقلته الصحافة الأرجنتينية.وذكرت صحيفة (الليتورال) المحلية أن لاعب برشلونة السابق شوهد منتصف الليل بتوقيت الأرجنتين يستقل طائرة خاصة متجهة نحو فرنسا بعد أن جاءت نتيجة آخر فحص (بي سي آر) أجراه سلبية ليصبح بمقدوره الانضمام للفريق الفرنسي.وأعلن البي إس جي السبت الماضي اكتشاف أربع إصابات في الفريق، مؤكدا في اليوم التالي أن أحدهم هو ميسي.وذكرت مصادر مقربة من اللاعب أن النجم الأرجنتيني "في حالة جيدة" ولا تظهر عليه أي أعراض، بعد تواجده في أماكن مزدحمة "سيئة التهوية وبدون مسافة آمنة ولا كمامة" قبل أن يصاب بالمرض.ولم يخرج ميسي بحديث لأي وسيلة إعلامية منذ تأكيد ناديه خبر إصابته بوباء (كوفيد-19)، وآثر الصمت في مسقط رأسه بروساريو.

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