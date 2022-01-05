حقوق الإنسان تتهم حكومة البصرة برفع دعاوى كيدية ضد ناشطين

2022/01/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتهم مركز حقوق الإنسان في البصرة، اليوم الاربعاء، الحكومة المحلية بالمحافظة برفع دعاوى كيدية ضد ناشطين.

وقال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "الحكومة المحلية بالمحافظة رفعت دعاوى كيدية ضد ناشطين بينهم الناشط عمار الحلفي الذي رفعت ضده دعاوى سياسية من قبل محافظة البصرة بتهمة حرق مقرها السابق إبان تظاهرات 2018 إضافة لاتهامه بحرق بعض المقرات".

واضاف ان "هناك وساطات لاطلاق سراح الحلفي ومارفع ضده أربع دعاوى بتهم كيدية وهو مسجون من اسبوعين وهناك وفود تريد اقناع الجهات المعنية لاسقاط تلك الدعاوي عليه"، مبينا ان "هناك دعاوى كيدية في البصرة رفعت ضد ناشطين وهم الآن خارج المحافظة تبحث عنهم القوات الأمنية بتهم غير موجودة معتبرا ان البصرة كانت الأسوء بالعام الماضي بحقوق الإنسان".

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