2022/01/05 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو في مجلس النواب النائب حيدر شيخان، اليوم الاربعاء، عن خطة وضعها ممثلي محافظات المثنى والديوانية يسعون من خلالها لانعاش واقع المحافظتين اقتصاديًا.

وقال شيخان لـ (بغداد اليوم) ان "سنوات ومحافظات الديوانية والمثنى تتصدر موشرات الفقر الحكومية ، فيعاني ابناء هذه المحافظات من الفقر وعدم وجود فرص عمل ".

واضاف ان "هذه المحافظات تشتغل ثلاثة ايام فقط في الشهر وهي ايام استلام الموظفين لرواتبهم وبعد ذلك يتوقف السوق ، المشاريع الوزارية اغلبها متوقفة ومتلكئة وحتى الذين ينفذون هذه المشاريع يأتون بأيادي عاملة من خارج المحافظة".

وتابع شيخان: "اعضاء مجلس النواب الجدد ممثلي المحافظة لديهم اتفاق مبدئي على احداث تغيير واضح بواقع المحافظتين الفقيرة، من خلال انشاء صندوق انعاش واعمار ، وكذلك تفعيل ملف الاستثمار بشكل حقيقي بعيد عن الروتين والفساد، الزام الشركات العاملة بتشغيل ابناء المحافظة أولًا ، زيادة حصة المحافظات هذه في موازنة ٢٠٢٢ ، فلو حصل ذلك سنجد تغير واضح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المحافظات العراقية المتصدرة بنسبة الفقر.. تعمل ثلاثة أيام فقط شهرياً! - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المحافظات العراقية المتصدرة بنسبة الفقر.. تعمل ثلاثة أيام فقط شهرياً! - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).