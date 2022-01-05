الحشد الشعبي: ماضون مع الحكومة في تسديد استحقاق انسحاب القوات الأجنبية من العراق

2022/01/05 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، اليوم الأربعاء، إن الانتصار

على داعش منجز عراقي ووطني هائل سيكتب

لهذا الشعب، فيما اكد، اننا ماضون مع

الحكومة في تسديد استحقاق انسحاب

القوات الأجنبية من العراق.

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