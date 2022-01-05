2022/01/05 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم

الأربعاء، إن قادة النصر بذلوا الغالي

والنفيس من اجل إحراز النصر وتحرير

العراق من براثن الإرهاب الداعشي الذي

احتل ثلث الأراضي العراقية، مشيرا إلى

أن جريمة اغتيالهما لم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: جريمة اغتيال "ابطال معارك الانتصار" لم يشهد لها التاريخ من قبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: جريمة اغتيال "ابطال معارك الانتصار" لم يشهد لها التاريخ من قبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).