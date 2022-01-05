الاتحاد العراقي يوافق على مشاركة المنتخب الأولمبي في دبي

2022/01/05 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، ان المنتخب الاولمبي سيشارك في بطولة دبي للمنتخبات دون سن 23 عاماً، استعداداً لتصفيات أمم آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.وقال المتحدث […]

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