2022/01/05 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاني_عبيد التاريخ المنسي قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيلأعد دراسة بعنوان "التاريخ المنسي..قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيل"، حيث سأستعرض مواقف الدول التي خرجت منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية وهي: الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وسأنشر تباعاً فصول من هذه الدراسة، ويسعدني أن يشاركني القراء بملاحظاتهم وتعليقاتهم حول هذا الموضوع الهام.موقف الاتحاد السوفياتي - 3موقف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التاريخ المنسي قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيل- موقف الاتحاد السوفياتي - 3 - هاني عبيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التاريخ المنسي قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيل- موقف الاتحاد السوفياتي - 3 - هاني عبيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).