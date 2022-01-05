وزير الاتصالات: مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية الاصلاح الاداري بالدوائر الحكومية

2022/01/05 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتقديم الخدمات للمواطنين لآخر يوم من عمر الحكومة، فيما اشار الى ان مجلس الوزراء وافق على استراتيجية الاصلاح الاداري بالدوائر الحكومية.

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