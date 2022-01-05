سولي يثير القلق بغيابه عن مران بايرن ميونخ

2022/01/05 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار نيكلاس سولي قلق جماهير بايرن ميونخ بعد غيابه عن تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، في ظل كثرة الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “بيلد”، فإن المدافع الألماني لم يتواجد في مران الفريق، صباح اليوم، ما ينذر بإمكانية إصابته هو الآخر بالفيروس.

وأشارت إلى ظهور 10 لاعبين فقط في المران، بخلاف 3 حراس مرمى، ليس من بينهم الألماني مانويل نوير، لإصابته بكورونا.

وضرب كورونا صفوف العملاق الألماني في مستهل عام 2022، حيث تعرض 8 لاعبين للإصابة به خلال العطلة الشتوية التي حصلوا عليها مع نهاية العام المنصرم.

كما لا يتواجد المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينج والسنغالي بونا سار مع الفريق، نظرا لانضمامهم لمنتخبي بلادهما، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض أولى مبارياته هذا العام، الجمعة المقبل، حيث سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الجولة الـ18 من البوندسليجا.

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