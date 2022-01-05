2022/01/05 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

عاجل////

الأمين العام لمجلس النواب يعلن عن اكتمال جميع الاجراءات لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الجديدة

اعلن الأمين العام لمجلس النواب الدكتور سيروان عبدالله سيريني ، عن اكتمال جميع الاجراءات لعقد جلسة مجلس النواب الأولى بدورته الخامسة في موعدها المحدد صباح يوم الاحد المقبل.

وقال الأمين العام في تصريح صحفي لقناتي (العربية والعربية الحدث) ان الأمانة العامة لمجلس النواب اكملت جميع الاجراءات والاستعدادات والتحضيرات الامنية والادارية والفنية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الخامسة في موعدها المحدد صباح يوم الاحد المقبل .

واشار الأمين العام الى ان اجتماعا عقد صباح اليوم مع السيد رئيس السن لبحث هذه الاجراءات واعطاء شرح لسيادته عن الفقرات المدرجة على جدول اعمال الجلسة واطلاعه على الخطوات التي ستجري بها عملية التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه.

واكد الأمين العام على اهمية هذه الدورة الجديدة لمجلس النواب في مستقبل العراق وتطلعات شعبنا العراقي العزيز واماله، نظرا للظروف التي مر بها العراق خلال الدورة النيابية السابقة وما رافقها من احداث سياسية وشعبية وامنية وصحية مختلفة والتغيير الواضح للساحة السياسية العراقية وما انتجته الانتخابات من خارطة جديدة للقوى السياسية وخاصة الشعبية منها .

المكتب الاعلاميللأمين العام لمجلس النوابالاربعاء 5/1/2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب: اكتمال جميع إجراءات عقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب: اكتمال جميع إجراءات عقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).