الكاظمي: استهداف المعسكرات العراقية تصرفات عبثية وتعكر الاستقرار والأمن

2022/01/05 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية في العراق، واصفا استهداف المعسكرات العراقية بالصواريخ بـ “التصرفات العبثية”.وتحدث الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء، 05 كانون الثاني، 2022، بالقول: “كان لدي لقاء مع … Readmore

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