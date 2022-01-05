كيف تتواصل خلايا داعش في اكثر مناطق العراق تعقيدا

2022/01/05 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصادر امنية مطلعة ، اليوم الاثنين، بان داعش دأب منذ سنوات على نهج شبه موحد في تواصل خلاياه في اكثر مناطق العراق تعقيدا لتفادي كشفها من خلال البرامج الحديثة.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "جثث قتلى تنظيم داعش ومضافاته تكشف حيز كبير من عالمه المجهول الذي يقع في جحور ومضافات بعضها تحت الارض في مناطق نائية جدا خاصة في تلال حمرين اقصى شمال شرق ديالى وبقية المحافظات الاخرى".

واضافت ان "بعض جثث داعش كانت تضم هواتف خلوية ولكن يعود تصنيف انتاجها الى ما قبل اكثر من 10 سنوات او ما يسمى محليا بالطابوكة او الصرصور والتي لاتتمتع بميزات الهواتف الذكية من خلال سلسلة البرامج المتعددة للتواصل الاجتماعي او حتى الاتصالات".

واشارت الى ان "داعش يعتمد معيار ثابت في منع وصول هذه الهواتف الى ايدي عناصره لغاية تتعلق بالامن وعدم كشف مخابئهم فيما يكون حيز امتلاك الهواتف الحديثة حصرا على القيادات الميدانية".

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