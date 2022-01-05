بيان للبرلمان يسبق الجلسة الاولى

2022/01/05 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لمجلس النواب يصدر بيانا.

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