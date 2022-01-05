2022/01/05 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية.وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الأحد المقبل، على أن يحمي الكوستاريكي كيلور نافاس، عرين الفريق الباريسي.وانضم بالتالي دوناروما (22 عاما) إلى قائمة […]

ظهرت المقالة بعد إصابة ميسي..



فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم سان جيرمان أولاً على الايام نيوز.

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