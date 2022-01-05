طالبان تطلق سراح 40 نزيلاً من سجون قندهار

2022/01/05 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر مسؤولون في ولاية “قندهار” في إمارة أفغانستان الإسلامية، أنهم أطلقوا سراح 40 سجيناً، كانوا محبوسين وراء القضبان، دون ارتكاب أي جرائم.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء عن المسؤولين المحليين قولهم إنه تم إطلاق سراح السجناء الأبرياء وهؤلاء، المتهمين في جرائم غير خطيرة، بالتنسيق مع مكتب “إدارة السجون” في أفغانستان.

وتردد أن الإدارة أطلقت سراح عشرات السجناء الأبرياء، في ولايتي “غزني” و”زابول”.ومن المفترض أن يسافر وفد من مكتب “إدارة السجون” في أفغانستان إلى ولايات “أوروزجان” و”هلمند” و”نمروز” و”هيرات” و”فارياب” وولايات أخرى من البلاد، للتحقيق بشأن قضايا النزلاء.

وكان الزعيم الأعلى لحركة طالبان، الملا هبة الله أخوندزاده، قد عين مؤخراً وفداً للتحقيق في قضايا نزلاء السجون بمختلف أنحاء أفغانستان وإطلاق سراح هؤلاء، المسجونين دون سبب أو ارتكبوا جرائم غير خطيرة.

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