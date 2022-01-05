بكلفة تتجاوز 30 مليار.. منح إجازة استثمار لإنشاء 186 وحدة سكنية في البصرة

2022/01/05 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأربعاء ، عن منح رخصة بكلفة تتجاوز 30 مليار دينار لانشاء 186 وحدة سكنية في منطقة التنومة.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين ،إن”هيئة الاستثمار منحت اجازة الى مستثمر محلي لبناء مشروع مجمع الفيصل السكني في منطقة التنومة على مساحة 45 دونماً”، مبيناً، أن “المشروع يتكون من 186 وحدة سكنية أفقية بمساحات مختلفة وبأربعة أصناف، بالاضافة الى أجزاء تجارية وتعليمية ومواقف سيارات وحدائق وخدمات أخرى”.

وأضاف، أن “الوحدات السكنية صممت وفق أحدث المواصفات والتقنيات الحديثة”، لافتاً الى أن “المشروع أقيم على غرار المدن المتطورة، إذ اعتمد الأسلوب المبسّط فيها والذي يجمع بين الحداثة والأسلوب التقليدي لتلائم بذلك حاجة أغلب المواطنين “.

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