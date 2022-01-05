منطقة الشرق الأوسط الأكثر انخفاضا بحجم تجارة السلع في أوائل 2021

2022/01/05 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت قيمة التجارة العالمية بالدولار الأمريكي بنسبة %18على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، ولكن بحلول الربع الأول من عام 2021، ارتفعت التجارة بنسبة %16 فوق مستواها في الفترة نفسها من العام السابق.

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