2022/01/05 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل الى ناحية “جبلة” بمحافظة بابل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى ناحية “جبلة” بمحافظة بابل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى ناحية “جبلة” بمحافظة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).