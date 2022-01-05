الكاظمي يصل لناحية جبلة في بابل ويحضر مجلس عزاء شهداء الجريمة النكراء

2022/01/05 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الى ناحية جبلة في محافظة بابل، وحضر مجلس عزاء شهداء الجريمة النكراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى ناحية جبلة بمحافظة بابل".

واضاف ان "الكاظمي حضر مجلس عزاء شهداء الجريمة النكراء التي شهدتها الناحية".

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