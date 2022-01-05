الكاظمي يصل الى محافظة بابل ويحضر مجلس عزاء شهداء جريمة جبلة

2022/01/05 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الى ناحية جبلة في محافظة بابل، وحضر مجلس عزاء شهداء الجريمة النكراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى ناحية جبلة بمحافظة بابل”.

واضاف ان “الكاظمي حضر مجلس عزاء شهداء الجريمة النكراء التي شهدتها الناحية”.

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