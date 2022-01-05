مشعان الجبوري يوضح بشأن أنباء عزل “الخنجر” عن رئاسة تحالف العزم

2022/01/05 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوضح النائب الفائز مشعان الجبوري، الأنباء التي تفيد بعزل “خميس الخنجر” عن رئاسة تحالف العزم.وقال الجبوري في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان الكتلة البرلمانية لعزم تتكون من 14 نائباً فازوا باسمه و3 انضموا له لاحقا”، لافتا الى ان” 12 نائبا منهم متمسكون بقيادة الخنجر للكتلة و2 ليس واضح …

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