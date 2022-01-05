إستثمار البصرة تمنح إجازة لإنشاء 186 وحدة سكنية

2022/01/05 | 16:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد منحت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأربعاء، رخصة بكلفة تتجاوز 30 مليار دينار، لانشاء 186 وحدة سكنية في منطقة التنومة.وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيئة الاستثمار منحت اجازة الى مستثمر محلي لبناء مشروع مجمع الفيصل السكني في منطقة التنومة على مساحة 45 …

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