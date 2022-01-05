الديوانية .. مبادرة لتسوية الأقساط المتعثرة

2022/01/05 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةاعلن مدير صندوق إسكان محافظة الديوانية رائد جاسم الموسوي، اليوم الاربعاء، عن إطلاق مبادرة لتسوية الأقساط المتعثرة.

وقال الموسوي لـ (بغداد اليوم) ان "هذه المبادرة أطلقت بحسن نية من قبل صندوق الإسكان ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي لغاية الشهر الرابع من السنة الحالية".

واضاف ان "المبادرة تأتي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تقسيط المبالغ المالية التي بذمتهم".

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