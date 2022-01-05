موظف بالداخلية يكسب دعوى قضائية رفعت ضد عالية نصيف

2022/01/05 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن كسب دعوى قضائية مقدمة من موظف بالداخلية ضد النائبة عالية نصيف.وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المدعي حسين يوسف التميمي الموظف الحكومي في وزارة الداخلية كسب قرار الحكم ضد المدعى عليها النائب عالية نصيف جاسم".واضاف ان "القضاء يلزم نصيف بدفع تعويض مبلغ مالي وتأديتها له لقيامها بالاعتداء اللفظي غير الاخلاقي بحقه في وسائل الاعلام بسبب تنفيذه واجب رسمي بالقاء القبض على ابن شقيقها وفق قرار قضائي"، لافتاً ال ىأن "قرار الحكم اكتسب هذا اليوم "الدرجة القطعية".

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