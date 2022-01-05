الفصل الثامن : النساء ضمن مصطلح ( جميعا ) و ( كُل ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/05 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ( بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثامن : النساء ضمن مصطلح ( جميعا ) و ( كُل ) أولا : جميعا ومشتقاتها مقدمة : ( جميعا ) ومشتقاتها تعنى النساء والرجال مثل قوله جل وعلا : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم ......





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