الإطاحة بسارق سطى على إحدى الدور في بغداد

2022/01/05 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الاربعاء، القبض على سارق سطى على

إحدى الدور في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، إنه "وبعد أن

توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة

أجرام الدورة التابع لوكالة الوزار

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