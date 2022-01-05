2022/01/05 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الأربعاء، إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.79 دولار للأوقية (الأونصة) (الساعة الـ10:25 بتوقيت غرينتش)، كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3 في المئة إلى 1819.50 دولار.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الـ14 والـ15 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، التي تصدر (الساعة الـ19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع سعر البلاتين 0.9 في المئة إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 1910.08 دولار للأوقية.

وتواصل سلالة أوميكرون، انتشارها في العالم، معيدة فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول أخيرا مع توسع تلقي التطعيمات فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوميكرون” يدفع المعدن النفيس نحو الارتفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوميكرون” يدفع المعدن النفيس نحو الارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).