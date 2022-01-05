من الكم إلى النوعية.. كيف تطورت أسلحة كوريا الشمالية وما مدى قوتها؟

2022/01/05 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت تجارب الأسلحة والصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية أكثر تطوراً على مر السنين.تنظر باولا هانكوكس من CNN إلى بعض الأسلحة الرئيسية في البلاد والأضرار التي يمكن أن تحدثها.

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