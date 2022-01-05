البصرة.. اطلاق سراح الناشط عمار الحلفي

2022/01/05 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، الاربعاء، باطلاق سراح الناشط في تظاهرات البصرة عمار الحلفي.

وقال المراسل اليوم، (5 كانون الثاني 2022)، انه "تم الافراج عن عمار الحلفي بقرار قضائي بكفالة مادية لحين النظر باوراق الدعوى والافراج عنه نهائيا واسقاط الدعاوى".

وأضاف، ان "الحلفي يعاني من أمراض في البنكرياس ونزيف وسيدخل صالة العمليات في مستشفى التعليمي".

وكانت القوات الامنية في البصرة قد اعتقلت قبل نحو اسبوعين الناشط عمار الحلفي بتهمة التحريض على التظاهرات.

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