الشرطة الاتحادية: إجراءات امنية جديدة بين محافظتين

2022/01/05 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، إجراءات جديدة لمنع تنقل "فلول الإرهاب" بين كركوك وصلاح الدين، مشيرة الى نشر 16 نقطة ومرابطة أمنية.

وقال قائد الفرقة اللواء حيدر يوسف المطوري، في تصريح صحفي، اليوم (5 كانون الثاني 2021)، إن "الفرقة الخامسة اكملت تطهير الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتأمين المناطق التي كانت تستغلها عصابات داعش الارهابية، بالتعرض على القطعات الامنية في الرشاد وزيتون".

وأضاف، أن "الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية اكملوا انفتاح قطعاتهم العسكرية في 16 نقطة امنية مرابطة ضمن قاطع المسؤولية، مما عزز الاستقرار الامني وقطع حركة تنقل ونشاط الفلول الارهابية، وجعل مناطق جنوبي كركوك ضمن ناحية الرشاد أكثر امنا واستقراراً منذ العام 2003".

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